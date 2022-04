Le Danois est le deuxième joueur d'un club du G5 récompensé cette saison. Chez les coaches, Hein Vanhaezebrouck prolonge son règne.

Difficile de faire irruption plus spectaculaire. En 650 petites minutes disputées sur les pelouses de Pro League, Andreas Skov Olsen facture déjà quatre buts et six passes décisives. Le transfert phare de l'hiver brugeois réussit même à faire de l'ombre au wonderboy Charles De Ketelaere ou à faire oublier l'étoile quelque peu pâlie de Noa Lang. C'est sans véritable concurrence qu'il est élu meilleur joueur du mois de mars, en devançant l'Anderlechtois Majeed Ashimeru et le meilleur buteur du championnat Deniz Undav.

Chez les coaches, auteur d'un sans-faute au mois de mars qui a permis à ses troupes de rêver d'un retour tonitruant dans le top 4 jusqu'à un faux-pas sans doute rédhibitoire face au Cercle, Hein Vanhaezebrouck se succède à lui-même. Comme en février, Bernd Hollerbach et ses costauds et surprenants Canaris occupent la troisième marche d'un podium complété par l'autre sans-faute du mois, signé Alfred Schreuder et son Club brugeois qui commence à monter en régime.

LE PALMARÈS

JOUEUR DU MOIS

Août 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Septembre 2021 : Nikola Storm (Malines)

Octobre 2021 : Dante Vanzeir (Union SG)

Novembre 2021 : Deniz Undav (Union SG)

Décembre 2021 : Sergio Gómez (RSC Anderlecht)

Janvier 2022 : Casper Nielsen (Union SG)

Février 2022 : Hugo Cuypers (Malines)

Mars 2022 : Andreas Skov Olsen (Bruges)

COACH DU MOIS

Août 2021 : Felice Mazzù (Union SG)

Septembre 2021 : Bernd Hollerbach (Saint-Trond)

Octobre 2021 : Wouter Vrancken (Malines)

Novembre 2021 : Jordi Condom (RFC Seraing)

Décembre 2021 : Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

Janvier 2022 : Felice Mazzù (Union SG)

Février 2022 : Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise)

Mars 2022 : Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise)

