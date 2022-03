L'association soutient les enfants et les familles en difficulté en Ukraine, envahie par la Russie depuis une semaine. Anderlecht compte un joueur ukrainien dans ses rangs en la personne de Bogdan Mykhaylichenko.

Le RSC Anderlecht, qui compte l'Ukrainien Bogdan Mykhaylichenko dans ses rangs, va mettre aux enchères les maillots portés jeudi soir par ses joueurs à l'occasion de la demi-finale retour de Coupe de Belgique contre Eupen. Le produit de la vente sera ensuite intégralement reversé à SOS Villages d'Enfants, qui soutient les enfants et les familles en difficulté en Ukraine, envahie par la Russie depuis une semaine.

Les maillots, ornés de la mention de la demi-finale de Coupe et d'un subtil drapeau ukrainien sur la poitrine, seront mis aux enchères sur rsca.be/ukraine. "Depuis 20 ans, SOS Villages d'Enfants soutient les enfants et les familles en difficulté en Ukraine. En particulier dans la région de Lugansk, dans l'est du pays, ces familles sont soumises à une forte pression depuis de nombreuses années en raison des violences en cours. L'escalade vers une guerre totale met désormais en danger des centaines de milliers d'enfants et de familles", a précisé le RSCA. L'association s'occupe de l'évacuation des enfants et de leurs parents mais offre aussi une aide d'urgence aux familles qui n'ont nulle part où aller.

De matchworn shirts van vanavond worden geveild om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen. Les bénéfices seront intégralement versés à SOS Villages d'Enfants. Je kan nu al bieden op het shirt van je favoriete speler. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 3, 2022

