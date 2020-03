Anderlecht suspend ses entraînements et envoie ses joueurs à domicile

Le Sporting d'Anderlecht a décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les entraînements organisés à Neerpede. La décision, "prise en consultation avec des experts médicaux externes et dans l'intérêt de la santé générale et individuelle", découle des récents développements et mesures de lutte contre la propagation de coronavirus.