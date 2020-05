Le RSC Anderlecht a annoncé son premier transfert de l'été lundi. Il s'agit de l'international junior Ilias Takidine arrive du Racing Genk où il était arrivé en fin de contrat. Il a signé un bail de quatre ans à Neerpede, a fait savoir le club de Jupiler Pro League.

Takidine, 19 ans (né le 5 février 2001), est un ailier droit habile balle au pied qui a été formé au Racing Genk. International belge chez les U16 puis U18, il intègrera immédiatement le noyau A des "Mauve et Blanc". Il évoluait cette saison chez U19 de Genk avec qui il a joué l'UEFA Youth League.

"Je suis très content de ce transfert" peut-on lire dans une première réaction du joueur sur le site du club. "La direction sportive du RSCA croit en mon potentiel. De plus, c'est un club qui offre de nombreuses opportunités à de jeunes joueurs ambitieux. C'est maintenant à moi de faire le maximum afin de me battre pour ma place."

