Fred Rutten n'est plus entraîneur du RSC Anderlecht. La coopération entre le technicien de 56 ans et le club de Jupiler Pro League a été interrompue d'un commun accord, annonce le RSCA mardi.

Il était arrivé au mois de janvier pour sauver Anderlecht d'une mauvaise saison, avec l'espoir de rattraper le retard accumulé lors des play-offs. Finalement il n'en sera rien. Le Sporting s'apprête à boucler une saison où l'Europe sera impossible à aller chercher. Bien que la qualification pour les play-offs avait offert un sursis à l'entraineur hollandais, le bilan actuel n'est pas digne du plus grand palmarès de Belgique. Les incidents de vendredi, lors du match contre le Standard, et la manifestation des supporters devant le stade la semaine avant, ont été les points culminants de cette saison. C'est donc sans réels résultats que le coach s'en va.

On peut lire dans le communiqué officiel du club qu'" après trois jours de discussion entre la direction sportive et l'entraîneur, Fred Rutten a décidé qu'il ne veut pas faire partie du plan sportif du RSC Anderlecht la saison prochaine". Avant que le club ne souhaite une bonne continuation à son ancien entraineur, "son attitude fair-play envers le RSC Anderlecht nous permet de préparer le projet sportif de la saison prochaine dans des conditions optimales. Nous nous quittons dans la meilleure compréhension et dans le respect mutuel. Nous souhaitons à Fred beaucoup de succès dans sa future carrière". Cette décision a un effet immédiat.