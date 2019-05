En infériorité numérique une grande partie de la rencontre, Anderlecht a battu le Standard 2 buts à 1, dimanche, lors de la septième journée des playoffs I de la Jupiler Pro League de football.

Yari Verschaeren (37e) et Ivan Santini (57e) ont marqué les buts du RSCA, réduit à dix dès la 11e minute suite au rouge reçu par Sebastiaan Bornaux. Mehdi Carcela avait provisoirement égalisé (49e). Le Standard manque l'occasion de reprendre la troisième place à l'Antwerp. C'est le premier succès dans ces playoffs I d'Anderlecht.

Suite à la défaite (4-0) de l'Antwerp à Genk vendredi, le Standard pouvait reprendre la troisième place. Les 'Rouches' commençaient bien la rencontre, avec Carcela d'emblée dangereux. Didillon devait se détendre pour détourner la frappe enroulée du milieu offensif liégeois (5e). A la 11e minute, Bornauw fauchait Carcela lancé vers le but. L'arbitre van Driessche sortait le carton rouge pour le jeune défenseur bruxellois. Malgré l'infériorité numérique, Anderlecht était bien dans le coup, comme le témoignait la frappe des 20 mètres de Trebel repoussée par Ochoa (25e). Les Mauve et Blanc prenaient même l'avantage à la 37e minute: Bolasie lançait parfaitement Yari Verschaeren dans le dos de la défense. La pépite anderlechtoise se jouait d'Ochoa et déposait le ballon dans le but vide. A 17 ans, Verschaeren marque son deuxième but en Jupiler Pro League.

Le Standard égalisait dès la reprise. De la droite, Carcela trompait Didillon d'une frappe croisée (49e). La joie des Liégeois était de courte durée. Un coup franc de la droite de Trebel était légèrement dévié de la tête par Santini et terminait au fond des filets d'Ochoa (57e). Malgré l'homme en plus, le Standard ne parvenait pas à se montrer réellement menaçant. Les 'Rouches' concédaient une troisième défaite consécutive et avec 36 points, restent derrière l'Antwerp (38). Anderlecht, dont c'est la première victoire dans ces playoffs I, est cinquième (30 points). La septième journées des playoffs I s'achèvera par La Gantoise/Club Bruges (18h00).