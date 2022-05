La milieu de terrain compte 23 sélections en équipe nationale et fait partie de la présélection en vue de l'Euro.

Anderlecht, champion de Belgique de football féminin, a annoncé mardi l'arrivée de la Red Flame Marie Minnaert en provenance du Club YLA. La milieu de terrain a également évolué à La Gantoise. Minnaert, 23 ans, a signé un contrat de deux ans.

Marie est une Mauve. Marie Minnaert tekent voor 2 seizoenen bij de RSCA Women.

"Anderlecht joue chaque année pour le titre et la coupe", a déclaré Minnaert dans une vidéo publiée par son nouveau club. "Cela doit continuer comme ça. C'est la première fois que je joue en mauve, donc je dois un peu m'adapter. Je vais vite m'habituer. Je suis impatiente de jouer en mauve."

Minnaert compte 23 présences en équipe nationale. Elle figure dans la présélection d'Ives Serneels en vue de l'Euro organisé l'été prochain en Angleterre. Anderlecht a remporté le championnat et la coupe. L'entraîneur Johan Walem ne sera plus à la tête de l'équipe la saison prochaine.

