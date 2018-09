Anderlecht s'impose sur le fil face au Standard et grimpe à la troisième place

Ce choc au sommet entre Anderlecht et le Standard de Liège était placé sous le signe du doute. En effet, les deux équipes, qui restent sur plusieurs matches sans victoire en Jupiler Pro League, ont également subi une désillusion jeudi lors de la première journée de la phase de poules en Europa League. Les Bruxellois ont été vaincus à l'extérieur par le Spartak Trnava, huitième du championnat de Slovaquie, tandis que les Liégeois furent étrillés (5-1) sur la pelouse du FC Séville.

Après un premier quart d'heure d'observation, le défenseur central d'Anderlecht Bubacarr Sanneh (17e) se retrouvait seul dans le petit rectangle mais il ne parvenait pas à cadrer sa tête. Deux minutes plus tard, les Mauve et Blanc se créaient une nouvelle occasion. Pieter Gerkens se présentait face au gardien liégeois Guillermo Ochoa et plaçait sa frappe de peu à côté du but. Le Standard de Liège réagissait à la 33e par l'intermédiaire de Renaud Emond. L'attaquant des "Rouches" recevait le cuir chanceusement à l'entrée du petit rectangle avant de tirer en plein sur le gardien Thomas Didillon. Alors que l'on se dirigeait vers un nul au repos, le capitaine du Standard Sebastien Pocognoli adressait une balle en profondeur vers Mehdi Carcela. Le Marocain laissait passer la balle entre ses jambes pour Moussa Djenepo (45e) qui partait seul en face à face avec Didillon avant d'ajuster le gardien bruxellois pour faire 0-1.

Au retour des vestiaires, le milieu de terrain d'Anderlecht Ryota Morioka, titularisé pour la première fois de la saison à la place de Nany Dimata, était tout proche de rétablir l'égalité. Son tir était toutefois dévié par le retour providentiel du défenseur chypriote Konstantinos Laifis (52). Les Bruxellois poussaient pour revenir, à l'image du tir de son milieu de terrain Evgen Makarenko (72e) qui décochait une frappe de loin, repoussée par Ochoa. Sur le corner, l'ancien attaquant du Standard Ivan Santini récupérait la balle au second poteau, la controlait de la poitrine avant de tenter une reprise de volée qui venait se loger dans le coin opposé du but liégeois (73e). Alors que l'on se dirigeait vers un match nul, le défenseur bruxellois Sanneh s'élevait plus haut que tout le monde sur corner dans le temps additionnel pour offrir la victoire à Anderlecht.

Au classement, Anderlecht (16 points) grimpe à la troisième place et revient à six points du Club de Bruges. Le Standard de Liège est huitième avec 12 points.