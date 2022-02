Anderlecht s'est imposé sans grande difficulté dimanche face à Eupen lors de la 26e journée de Jupiler Pro League (4-1) et se rapproche du Club de Bruges, troisième, et de l'Antwerp, deuxième.

Probablement nostalgiques de la période des fêtes de fin d'année, les joueurs des deux équipes distribuaient les cadeaux dès l'entame de match. Après seulement 3 minutes de jeu, Jonathan Heirs était surpris par le pressing de Joshua Zirkzee qui ne se privait pas pour aller tromper Abdul Nurudeen.

Quelques instants plus tard, Silas Gnaka ratait complètement sa passe en retrait et c'est Christian Kouamé qui se chargeait de tromper le portier eupenois (7e). Mais les Anderlechtois n'étaient pas avares en cadeaux et Zeno Debast fêtait tristement sa première titularisation en offrant le but de l'espoir à Smail Prevljak (13e).

Dans la foulée, Julien Ngoy envoyait une jolie frappe juste à côté du but mauve (14e). Après cette petite frayeur, les Anderlechtois se remettaient à l'abri grâce à Zirkzee qui concluait une action d'une jolie retournée au ras du poteau (24e). Le Néerlandais était même à deux doigts de s'offrir un triplé mais sa reprise à bout portant passait juste à côté du but d'un Nurudeen impuissant (33e).

Une poignée de secondes plus tard, Majeed Ashimeru isolait Kouamé mais Nurudeen s'interposait du pied (35e). En deuxième période, les Anderlechtois peinaient à se mettre tout à fait à l'abri et se faisaient à nouveau peur lorsqu'un coup-franc de Stef Peeters dévié par le mur obligeait Hendrick Van Crombrugge à s'étendre pour sauver les siens (75e). En fin de match, le score prenait son allure définitive lorsque Benito Raman, entré au jeu, reprenait un ballon de la tête sur corner, après une remise bien sentie de Lisandro Magallan (88e).

Grâce à cette victoire, les hommes de Vincent Kompany réalisent la bonne opération de cette 26e journée de Jupiler Pro League en gardant leur 4e place avec 45 points soit 3 de moins que Bruges et 5 de moins que l'Antwerp, tous les deux battus ce week-end. Après un bon début de saison, Eupen continue sa descente aux enfers. Les Pandas n'ont pas encore gagné la moindre rencontre en 2022 et sont 15e avec 27 points soit quart de plus que Seraing, barragiste.

