Anderlecht s'est imposé 3-1 contre Seraing dimanche pour la 3e journée de Jupiler Pro League. Francis Amuzu (4e, 15e) et Fabio Silva (30e) ont inscrit les buts anderlechtois avant que Sambou Sissoko ne réduise la marque pour les Métallos (56e).

Anderlecht n'a pas eu le temps de douter et a trouvé le chemin du but sur sa première occasion. Sur un centre de Noah Sadiki, Francis Amuzu, annoncé sur le départ, a profité du laxisme de la défense sérésienne pour ouvrir la marque (4e).

Dix minutes plus tard, le Belgo-Ghanéen s'est offert un doublé après une combinaison avec Lior Refaelov (15e). Quelques minutes après la pause boissons, l'Israélien a cette fois trouvé Fabio Silva qui a eu tout le temps de se retourner dans le rectangle des Métallos pour inscrire le 3-0 (30e).

Après la pause, les joueurs de Felice Mazzu se sont reposés sur leurs lauriers et Seraing a montré un autre visage avec les montées au jeu de Sambu Mansoni et Marius Mouandilmadji. Sur une mauvaise intervention de Wesley Hoedt, Sambou Sissoko a réduit l'écart d'une frappe enroulée (56e).

Anderlecht a ensuite peiné à retrouver son niveau de la première mi-temps malgré des occasions pour Zeno Debast (74e), Kristian Arnstad (84e) et Mario Stroeykens (90e+1). Avec 6 points, Anderlecht rejoint Genk, Ostende ainsi que l'Antwerp et Oud-Heverlee Louvain, qui s'affrontent à 21h00, en tête du classement. Seraing est lui 18e et dernier avec 0 point.

