Sporting Charleroi a loué les services du défenseur central bosnien du RSC Anderlecht Ognjen Vranjes jusqu'à la fin de cette saison, a annoncé le club hennuyer de Jupiler Pro League, lundi.

L'international de 31 ans, arrivé en juillet 2018, est toujours sous contrat au Lotto Park jusqu'au milieu de l'année prochaine. Il n'a pas joué plus que 4 matchs en championnat cette saison - tous en début de saison - et a donc été autorisé à partir.

Toute la saison dernière, il avait été prêté à son précédant club, l'AEK Athènes. Le Bosnien avait été envoyé dans le noyau B d'Anderlecht en janvier 2019 après plusieurs incidents extra-sportifs. Il soutenait notamment des hooligans qui avaient lancé une bombe incendiaire, on a découvert qu'il portait un tatouage fasciste et un mannequin l'a accusé de l'épier et de proférer des menaces de mort. Le prêt à AEK n'a pas non plus été un succès et Vranjes est donc revenu dans la capitale belge l'été dernier.

Après un brillant début de saison, Charleroi a récemment reculé à la huitième place à la suite d'une série de cinq défaites consécutive, la dernière dimanche 3-2 contre le Standard. de son propre championnat. Charleroi accueille Louvain mercredi soir lors de la 22e journée.

