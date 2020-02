Le RSC Anderlecht a décidé d'engager des poursuites pénales et civiles contre la personne qui avait jeté un pétard sur le terrain lors du topper face au Club de Bruges le 19 janvier au Lotto Park et contre l'autre personne qui avait lancé un pétard sur le terrain du FC Malines samedi dernier. L'identité des deux auteurs est désormais connue de la police, indique le club bruxellois jeudi.

Le 19 janvier dernier, à la fin du match, remporté 1-2 par les Brugeois, un supporter anderlechtois avait lancé un pétard sur la pelouse, qui a explosé à côté du gardien brugeois Simon Mignolet. Le capitaine des Mauves Vincent Kompany avait dû intervenir pour rappeler les supporters du Sporting à l'ordre.

A la suite de cet incident, le RSCA a été condamné à fermer une partie de sa tribune nord et à payer une amende de 5.000 euros. Les blocs N0, N1, N2, N3, N4, N5 et N6 du Lotto Park seront donc fermés pour la réception de Zulte Waregem le 7 mars.

"Le RSC Anderlecht insiste sur le fait que la sécurité des supporters, des joueurs, des arbitres, des stewards, des collaborateurs des médias et du club doit être garantie à tout moment", indique le Sporting dans un communiqué. "L'utilisation de matériel pyrotechnique n'a absolument pas sa place dans un stade de football. Le club regrette cependant qu'une large majorité soit punie pour les fautes d'une petite minorité. C'est la raison pour laquelle la direction du RSC Anderlecht a décidé de donner la possibilité au plus grand nombre possible d'abonnés concernés d'obtenir une autre place dans le stade. Compte tenu de la capacité disponible limitée, la priorité sera, en concertation avec la police, donnée aux fans qui n'ont jamais été impliqués dans des incidents par le passé. Le RSCA publiera au début de semaine prochaine la marche à suivre pour obtenir un nouveau ticket pour le match contre Zulte Waregem. Le club continuera également de faire tout son possible afin d'éviter que de tels incidents se produisent à l'avenir et d'alerter les supporters sur les dangers des matériaux pyrotechniques".

