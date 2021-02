Nos 21 clubs pros ont cumulé une perte de 53,6 millions d'euros en 2020.

C'est déjà mieux qu'un an plus tôt, quand la perte globale se chiffrait à 87 millions. Six clubs présentent un bilan positif, voire très positif: Genk (29 millions), le Club Bruges (24), Charleroi, Ostende, Malines et Waasland-Beveren.

Tous les autres sont busés. Le Standard a perdu sept millions, soit autant que Zulte Waregem, et deux fois moins que Louvain et l'Antwerp. Anderlecht est de loin le plus mauvais élève: - 34,8 millions.

