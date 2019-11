Anderlecht a perdu jeudi un match amical à huis clos à Ostende (3-1) tandis que l'Antwerp s'est imposé 3-2 au détriment de l'ADO La Haye.

A la côte, Anderlecht a aligné une équipe avec de nombreux réservistes et avec des joueurs ayant été des titulaires comme Sardella, Vlap et Zulj. Kompany, Sandler et Vanden Borre n'étaient pas présents. Ostende a également fait des essais mais a vu deux cadres, Palaversa et D'Haese, faire leur retour après blessure. A la mi-temps, les Kustboys menaient 1-0 grâce à un autogoal de Chipciu. Après la pause, Vargas a doublé la mise face à son ex-club (2-0). Thelin a ramené les mauves dans le match (2-1), mais Guri a fait la différence grâce à une tête (3-1). Montés au jeu en seconde période, Davy Roef a stoppé un penalty de Rajsel et Sowah a joué une demi-heure.

L'Antwerp a joué contre ADO La Haye avec Hoedt, De Sart, Refaelov, Mirallas et Benson. Les internationaux Bolat, Lamkel Zé et Miyoshi n'étaient pas présents, de même que Haroun et Defour. Après une pâle demi-heure, les visiteurs ont surgi. Necid (36e) a battu le gardien Teunckens à bout portant mais Mirallas (43e) a égalisé. Après la pause, Van Kleef (59e) a redonné l'avance aux Néerlandais. Une nouvelle fois, les Anversois sont revenus à la marque par Coopman (81e) avant que l'international espoir Nsimba (90e+3) le leur donne la victoire.

Saint-Trond s'est également entraîné contre un adversaire néerlandais. A Rotterdam, le PSV s'est avéré un peu trop fort pour une équipe trudonnaire inédite (2-0). Gomes (43e) et Mitroglou (67e) ont pris les buts à leur compte. Le duel s'est également déroulé à huis clos.

Enfin, Courtrai s'est imposé 0-1 à Amiens.