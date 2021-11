Anderlecht, réduit à dix à l'heure de jeu après le rouge de Benito Raman, a été contraint au partage face à Courtrai (1-1) dimanche au Lotto Park pour le compte de la 15e journée de D1A. C'est un troisième match de rang sans victoire pour le RSCA, sixième avec 22 points. Courtrai est 10e avec une seule unité de moins.

Courtrai, pas inquiété par la stérile possession de balle anderlechtoise dans le premier acte, a fait mouche sur son premier tir cadré. Profitant des largesses du marquage mauve, l'Algérien Abdelhak Kadri a adressé un très bon centre à Pape Habib Gueye dont la tête croisée a trompé Hendrik van Crombrugge (0-1, 36e).

Le RSCA de Vincent Kompany est remonté sur la pelouse avec de bonnes intentions. Après un tir de Raman dévié sur la latte (47e) et un face-à-face raté par ce même Raman (49e), Anderlecht a égalisé. Une sortie loupée de Marko Ilic a provoqué la confusion. Gueye a effectué une tête vers son but que Trent Sainsbury a poussé dans ses propres filets (1-1, 51e).

A l'heure de jeu, Benito Raman a cassé le temps fort anderlechtois en se faisant exclure. Auteur d'un mauvais geste, avec un mouvement de la tête vers Faiz Selemani, il a vu rouge après l'intervention du VAR (60e).

Si les Kerels ont encore eu des occasions, notamment via Vandendriessche (76e), Palaversa (78e), Alioui (86e) et Selemani (89e), le score n'a plus évolué.

Anderlecht, qui restait sur un partage contre Louvain (2-2) et une défaite à l'Antwerp (2-0) avant la trêve internationale, n'a pas bien débuté la dernière partie de son année civile.

Trois matches sont encore au programme dominical avec Saint-Trond - Antwerp (16h), suivi du déplacement du leader, l'Union Saint-Gilloise, à Ostende (18h30). Enfin, le Beerschot accueillera Genk en soirée (21h).

