Anderlecht va entamer à partir de la saison prochaine un partenariat avec le Racing Malines pour ce qui concerne la formation des jeunes, ont annoncé les deux clubs lundi.

"Depuis plusieurs années maintenant, le RSC Anderlecht a noué des relations très durables avec des clubs qui proposent des formations de qualité aux jeunes. Dans cette optique, la formation des jeunes du RSC Anderlecht entamera dès la saison prochaine un partenariat officiel avec le club de tradition du K. Racing Mechelen", indique Anderlecht dans un communiqué.

Ancien pensionnaire de l'élite, le RC Malines, qui est dirigé par l'ancien président de l'Union belge François De Keersmaecker, a été vice-champion de Belgique en 1952 et finaliste de la Coupe en 1954. Le club malinois, qui évolue aujourd'hui en 1e provinciale anversoise, est le septième club à collaborer avec le RSCA, après Berchem Sport, le KFC Turnhout, le KFC Heur-Tongeren, l'Eendracht Mazenzele Opwijk, le KSV Audenarde et le Tempo Overijse.

"L'échange de connaissances et l'apport d'expertise, la découverte et le scouting de jeunes talents belges et leur formation sont les piliers de ces accords", précise le Sporting d'Anderlecht.

"Le Racing de Malines n'est pas seulement un club de renommée, mais il a également réussi à établir et à mettre en oeuvre une vision claire concernant la formation des jeunes. Je suis convaincu que l'échange de connaissances et l'identification de jeunes talents de la région pourront soutenir les deux clubs à moyen terme", déclare Jean Kindermans, le directeur de la formation au RSCA.

"Depuis plusieurs années maintenant, le RSC Anderlecht a noué des relations très durables avec des clubs qui proposent des formations de qualité aux jeunes. Dans cette optique, la formation des jeunes du RSC Anderlecht entamera dès la saison prochaine un partenariat officiel avec le club de tradition du K. Racing Mechelen", indique Anderlecht dans un communiqué. Ancien pensionnaire de l'élite, le RC Malines, qui est dirigé par l'ancien président de l'Union belge François De Keersmaecker, a été vice-champion de Belgique en 1952 et finaliste de la Coupe en 1954. Le club malinois, qui évolue aujourd'hui en 1e provinciale anversoise, est le septième club à collaborer avec le RSCA, après Berchem Sport, le KFC Turnhout, le KFC Heur-Tongeren, l'Eendracht Mazenzele Opwijk, le KSV Audenarde et le Tempo Overijse. "L'échange de connaissances et l'apport d'expertise, la découverte et le scouting de jeunes talents belges et leur formation sont les piliers de ces accords", précise le Sporting d'Anderlecht. "Le Racing de Malines n'est pas seulement un club de renommée, mais il a également réussi à établir et à mettre en oeuvre une vision claire concernant la formation des jeunes. Je suis convaincu que l'échange de connaissances et l'identification de jeunes talents de la région pourront soutenir les deux clubs à moyen terme", déclare Jean Kindermans, le directeur de la formation au RSCA.