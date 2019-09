Anderlecht et Waasland-Beveren se sont quittés sur un nul vierge, dimanche, lors de la neuvième journée de la Jupiler Pro League de football. Les Mauve et Blanc se sont créés plusieurs occasions en deuxième période, mais n'ont pas réussi à trouver l'ouverture.

Mal classées, les deux équipes n'avaient pas le droit à l'erreur dimanche au Lotto Park. Cela donnait un début de match pauvre en occasions. Waasland-Beveren se montrait dangereux en premier, via un centre-tir de Badibanga (16e). Sur un centre de Chadli, Verschaeren, en bonne position, ne parvenait pas à cadrer sa reprise (22e). Waasland-Beveren tentait sa chance de loin par Dierckx (26e) et Badibanga (36e).

En fin de première période, Anderlecht réclamait un penalty pour une intervention de Foulon sur Verschaeren. L'arbitre Boterberg ne bronchait pas. Anderlecht se présentait avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Les Mauve et Blanc héritaient de plusieurs belles occasions coup sur coup: Nasri se présentait face à Jackers, mais le gardien avait le dernier mot (48e), puis Lokonga manquait de peu le cadre sur coup franc (51e) et une tête de Luckassen échouait sur la transversale (53e). Des tentatives de Chadli (60e) et Nasri (64e) n'étaient pas plus couronnées de succès.

A 20 minutes du terme, Roofe tardait trop à tirer, permettant le retour de la défense waaslandienne. Le forcing anderlechtois restait stérile et le score restait de 0-0. Au classement, Anderlecht, 6 points, est treizième alors que Waasland-Beveren, 4 points, laisse la lanterne rouge au Cercle Bruges.