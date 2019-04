opinion

"Anderlecht ne doit pas raviver la nostalgie du public"

Peter t'Kint Peter T'Kint is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

On a pu lire avec un certain étonnement que Gand et Anderlecht rêvaient de plus, lors de la présentation des PO1. Les deux clubs avaient ramé toute la saison pour se qualifier et n'y étaient parvenus que grâce à un parcours parfait dans l'ultime ligne droite, face à des adversaires qui n'étaient pas toujours les plus fringants. Un brin de modestie aurait été bienvenu.