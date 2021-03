La finale de la Coupe de Belgique de football opposera le Standard au Racing Genk le 24 ou le 25 avril au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Il s'agira de la réédition de la finale de 2018. Dimanche soir, Genk s'est imposé 1-2 à Anderlecht dans la seconde demi-finale de la Croky Cup.

Onuachu a inscrit le but d'ouverture dès la 17e minute (0-1). Miazga a inscrit contre son camp le 2e but limbourgeois à la 59e (0-2) . Trebel a réduit le score sur coup franc (73e, 1-2) alors que Genk était réduit à dix après l'expulsion de Lucumi. Samedi, le Standard avait obtenu le premier sésame pour la finale en allant s'imposer 0-1 à Eupen. Genk jouera sa 6e finale, la première depuis 2018. La dernière de ses quatre victoires remonte à 2013. Le Standard disputera sa 18e finale et visera un 9e succès et le 3e en cinq ans après 2016 et 2018. Cette année-là, les Rouches avaient battu Genk 1-0 après prolongation. à la suite d'une réalisation de Renaud Emond (92e).

