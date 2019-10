Anderlecht : le problème des backs

Depuis le dernier titre, en 2017, Anderlecht a utilisé vingt-deux arrières latéraux. À cause de cette philosophie, ceux-ci n'osent plus prendre de risques et la défense manque de stabilité. Le nul blanc contre Waasland-Beveren a pourtant encore démontré l'urgence de posséder deux vrais backs.

Killian Sardella n'a pas été à la fête face à Waasland-Beveren. © BELGAIMAGE