Damian Roden, directeur de la performance du RSC Anderlecht, travaillera désormais de manière régulière et non-exclusive avec le club bruxellois. Il occupera la même fonction avec Minnesota en MLS, la ligue nord-américaine de football, a communiqué le RSCA mercredi.

Le Gallois, qui a travaillé avec Vincent Kompany à Manchester City, était arrivé en juin chez les Bruxellois pour "réformer le département Performance" du club.

"Je n'ai pas eu l'occasion de venir à Neerpede depuis janvier à cause de la réglementation stricte due au Covid-19", a décalré Roden. "Je devrais être en quarantaine à chaque fois dans chaque sens. Ceci rendrait presque impossibles les allers-retours dans ma famille en Grande-Bretagne. C'est pourquoi le club et moi avons mis en place un cadre pour analyser, en permanence, la charge de travail et les cycles d'entraînement de l'équipe. J'agirai comme une tour de contrôle pour le staff de performance, et nous continuerons notre bon travail. Je tiens à remercier Peter et Vincent pour leur ouverture à ma façon de travailler."

"Damian a vraiment aidé à développer une structure de performance professionnelle en ce qui concerne la charge physique, le suivi médical et les conseils nutritionnels. Damian a développé les compétences des plus jeunes membres du staff, mais à haut potentiel, comme Bram Geers (responsable du coaching physique) et Niels Mathieu (responsable de la physiothérapie) et il continuera donc à le faire", a ajouté Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA.

