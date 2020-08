Le gardien de but français Thomas Didillon quitte le RSC Anderlecht pour le Cercle Bruges, également en Jupiler Pro League. Didillon, 24 ans, a signé un contrat de quatre saisons a annoncé le Cercle.

Ces derniers jours, il a été question dans les médias d'un transfert à l'AS Monaco, le club mère du Cercle. Les Monégasques l'auraient loué immédiatement au Cercle. Mais ce projet ne s'est pas réalisé.

Didillon était arrivé en 2018 à Anderlecht. Après avoir perdu sa place de titulaire la saison dernière au profit du Diable Rouge Hendrik Van Crombrugge, il a été prêté six mois au Racing Genk. Comme les Limbourgeois ont récupéré le blessé Danny Vukovic, ils n'ont pas accepté la demande de transfert définitif.

Le gardien de but français a déjà joué dans le passé pour Seraing et Metz, son club formateur en France. "Je trouve ici un projet qui me plaît beaucoup", a dit Didillon sur le site du Cercle. "Je suis très heureux d'en faire partie, mais maintenant l'accent est mis sur le terrain. Il faut s'y mettre tous les jours à l'entraînement et dans les rencontres. C'est pour cela que je suis ici : pour être performant et obtenir des résultats avec l'équipe".

"Thomas est un renfort sportif pour les Groen-Zwart avec une expérience en Jupiler Pro League mais aussi en Ligue 1", a déclaré le président du Cercle, Vincent Goemaere. "L'arrivée définitive de Thomas Didillon donne déjà un coup de fouet au Cercle et je suis convaincu qu'il apportera également des résultats positifs".

