Une molle révolte des supporters, une encourageante victoire en coupe à Mouscron et un énième nul blanc au Lotto Park. Récit d'une semaine mouvementée à Anderlecht.

Le lendemain de la lamentable défaite de Vincent Kompany et consorts à Ostende, les espoirs d'Anderlecht ont défendu leur première place contre Genk au stade Frans Lathouwers de Hoger op Wolvertem Merchtem, une formation de D3 amateurs. Kompany, qui assiste régulièrement aux séances et aux matches des U21, n'est pas présent. L'entraîneur des gardiens, Max de Jong, est le seul représentant du staff technique. On murmure qu'aucun dirigeant ou membre proéminent du staff n'a osé se montrer, par peur d'une confrontation directe avec les supporters. De Jong voit Yehven Makarenko, Thierry Lutonda, Anouar Ait El Hadj et Hotman El Kababri assurer leur victoire à la 94e grâce à un but d'Antoine Colassin.

...