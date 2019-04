Anderlecht : la culture Couckenbak

Un milliardaire belge qui achète le plus grand club belge, qui y change tout et qui entre même dans le vestiaire à la mi-temps pour donner des instructions aux joueurs. Qu'est-ce qui anime Marc Coucke?

On le sait depuis longtemps : en coulisses, Marc Coucke n'est pas toujours le joyeux luron pour lequel il se fait passer. À Ostende, l'expression " Het is weer Couckenbak ", la chanson flamande qu'il fait souvent jouer, a une autre connotation dans les bureaux que sur les pistes de danse. Celle d'un patron de mauvaise humeur et rude, qui s'énerve parfois pour des futilités. C'est aussi ce qu'il est : lui-même.

...