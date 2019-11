A partir du 1er décembre, un nouveau système de caméras de surveillance sera opérationnel dans le stade du RSC Anderlecht. C'est ce qu'a écrit le site d'informations Bruzz jeudi et que le club a confirmé. Le système actuel de caméras devait être renouvelé.

La salle de contrôle du Lotto Park sera mise à jour. Le nouveau système présente deux gros avantages. L'amélioration de la qualité des images permettra au RSCA d'identifier et de punir plus facilement les fauteurs de trouble. Les images en Ultra HD sont plus faciles à manipuler.

De plus, les services d'urgence, tels que la Croix Rouge, les pompiers et la plice, ainsi que les stewards peuvent être guidées grâce à une meilleure vue d'ensemble. De la sorte, il sera possible d'intervenir plus rapidement en cas d'incidents ou de les anticiper.

La nouvelle intervient au lendemain de la présentation d'un manuel de la Pro League afin de prévenir les chants et propos blessants et discriminatoires. Depuis quelques mois, l'Union belge de football poursuit une politique de tolérance zéro à l'égard de ces comportements.

La saison passée, Anderlecht avait subi une défaite par forfait contre le Standard après que des supporters ont provoqué l'arrêt définitif du match à Sclessin. Le club souligne que le nouveau système est en cours de développement depuis un certain temps et que les supporters se comportent généralement bien.