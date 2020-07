Anderlecht a remporté 1-2 le premier de ses deux matches face à Saint-Etienne prévus samedi. Vincent Kompany s'est blessé seul en sprintant vers le point de corner juste après l'heure de jeu. Le capitaine se tenait les adducteurs côté gauche.

Disputé sur 75 minutes avec des mi-temps de 45 et 30 minutes, la rencontre a bien débuté pour les Mauves, qui ont mieux construit le jeu que leurs adversaires. Le penalty accordé pour une faute su Jérémy Doku a permis à Michel Vlap de concrétiser cette supériorité technique (18e, 0-1). Menés et dominés, les Verts ont réagi à dix minutes de la pause pour égaliser juste avant le repos par Ryad Boudebouz également sur penalty pour une faute de main d'Elias Cobbaut (45e, 1-1).

En seconde période, Saint-Etienne a donné du boulot à Hendrik Van Crombrugge, qui a vu Cobbaut sauver un ballon à même la ligne de but. Anderlecht a toutefois enlevé cette première manche grâce à Kemar Roofe (74e, 1-2).

