Anderlecht gagne 0-3 et met fin à la série de douze matches sans défaite de Saint-Trond

Anderlecht a infligé à Saint-Trond sa première défaite de la saison dimanche lors de la quatrième journée du championnat de Belgique (0-3). En plus, Lior Refaelov (43e), Fabio Silva (45e+5) et Benito Raman (74e) ont mis fin à un brevet d'invincibilité des Trudonnaires, qui remontait au 28 janvier 2022, soit douze rencontres de compétition sans défaite. Au classement, Anderlecht (9 points) se hisse en tête à hauteur de l'Antwerp, qui se déplace à Eupen (16 heures). Saint-Trond totalise trois points acquis à la suite des partages contre l'Union, La Gantoise et Courtrai,

© belga