La victoire du FC Malines en finale de la Coupe contre Gand (1-2) au Stade Roi Baudouin mercredi pose des problèmes au calendrier des playoffs fixé par la Pro League en mars.

En principe, le vainqueur de la Coupe accède directement à la phase de groupes de l'Europa League la saison prochaine et le troisième des playoffs I participe aux tours préliminaires. Le quatrième des playoffs I joue un barrage avec le vainqueur des playoffs II pour le dernier billet européen. Cependant, Malines ne sait pas s'il évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine ou s'il peut participer à la Coupe d'Europe. Le club est en effet poursuivi par la Fédération belge (URBSFA) dans le cadre d'une enquête sur un éventuel trucage de matches à la fin de la saison dernière.

Si le club est déclaré coupable, le billet direct pour la phase de poules de l'Europa League passera au troisième classé des playoffs I et les autres tickets reculent d'une place. Ainsi, ce ne sera pas le quatrième mais le cinquième qui jouerait le barrage contre le vainqueur des playoffs II. De cette façon, Anderlecht et Gand ont encore une chance de se qualifier pour l'Europe. Anderlecht occupe actuellement la cinquième place du classement avec à peine un point de plus que Gand. Anderlecht doit encore se rendre à la Ghelamco Arena lors de la dernière journée.

Le plus gros problème, c'est le timing. Le match pour le dernier billet européen est prévu le 26 mai et malgré la procédure d'urgence, les derniers interrogatoires dans l'affaire du FC Malines n'auront lieu que le mardi 28 mai et le verdict doit être rendu avant le 30 juin. Pour l'instant, on se sait pas qui du quatrième ou du cinquième des playoffs I descendra sur le terrain.