Anderlecht, qui a partagé contre Malines (0-0), ne compte toujours pas de victoire après la 3e journée du championnat de Belgique de football. Pourtant, les Anderlechtois ont joué à onze contre dix suite à l'exclusion du gardien malinois Yannick Thoelen (45e+3). Anderlecht compte 2 points sur 9 tandis que Malines perd ses premiers points de la compétition et signe un 7 sur 9.

Comme attendu, Killian Sardella, 17 ans, et Samir Nasri, qui était capitaine, ont fêté leur première titularisation au détriment de Yari Verschaeren et Edo Kayembe. Anderlecht a allumé le début de rencontre mais un envoi de Jérémy Doku a été dévié en coup de coin par Lucas Bijker (3e) et Philippe Sandler a expédié le ballon juste à côté sur un coup de coin botté par Michel Vlap (4e).

Bloqués dans leur seize mètres, les Malinois ont pu compter sur Jules Van Cleemput, qui a chipé un ballon sous le nez de Francis Amuzu (8e) et une parade de Thoelen sur un envoi de Vlap (17e). Grâce au Néerlandais, les reconversions offensives anderlechtoises étaient rapides mais ses passes étaient trop longues notamment pour Amuzu (19e). Anderlecht, qui n'a pas tiré profit de son départ fulgurant, s'est alors montré moins percutant. Amuzu et Doku ont de la vitesse et de la technique mais leurs centres atteignaient à peine un coéquipier, voire pas du tout. C'est justement pour une faute sur Amuzu lancé en profondeur par Sandler, que Thoelen a reçu une carte rouge directe (45e+3). Sofiane Bouzian, 19 ans, a eu l'occasion de faire ses débuts au détriment de Dante Vanzeir.

Paradoxalement, c'est avec un attaquant en moins que Malines a donné du travail à Hendrik Van Crombrugge (49e). La montée au jeu du vétéran Igor de Camargo pour William Togui (57e) n'a toutefois pas permis aux visiteurs de changer le cours du jeu. Anderlecht se heurtait toujours à un mur jaune et rouge et pour tenter de le percer, Simon Davies a lancé Luka Adzic et Isaac Kiese Thelin à la place de Doku et Pieter Gerkens (60e).

Pour la première fois de la saison, Anderlecht jouait avec un centre avant. Thelin a bataillé dans le rectangle malinois mais il s'est surtout distingué sur une amortie de la tête pour Peter Zulj, qui n'a pas cadré son tir (80e). Sur un service de Vincent Kompany, Vlap a également manqué le but d'ouverture (81e) juste avant de laisser sa place à Verschaeren (82e). Ce dernier a évité deux joueurs d'un mouvement de hanche mais a hésité au moment de tirer (87e).