Anderlecht et le Cercle de Bruges se sont quittés sur un match sans but dimanche lors de la 26e journée de Jupiler Pro League (0-0).

Dès le début de la rencontre, Kevin Hoggas se défaisait bien des défenseurs anderlechtois mais croisait trop sa frappe (4e) dans ce qui restait la seule véritable possibilité de la première mi-temps. Dès le début de la seconde période, le même Hoggas se montrait à nouveau dangereux mais sa frappe passait au-dessus du but de Timon Wellenreuther (51e). Wellenreuther était mis à contribution plusieurs fois quelques instants plus tard et s'interposait bien devant Strahinja Pavlovic (57e) puis face à Vitinho (59e).

Le portier allemand ne pouvait absolument rien faire quand Ike Ugbo poussait le ballon au fond après un cafouillage dans la surface anderlechtoise (67e). Le but était tout d'abord validé par Monsieur Laforge avant d'être annulé suite à l'intervention du VAR pour cause de hors-jeu. La première occasion anderlechtoise survenait à la 72e minute sur un coup-franc d'Adrien Trebel qui touchait le haut de la barre transversale de Thomas Didillon. En fin de compte, les deux équipes se quittaient sur un match nul et vierge. Avec ce point emmagasiné, le Sporting d'Anderlecht reste 4e avec 42 points et compte 2 points d'avance sur OHL et le Standard. Le Cercle compte désormais 23 points et est toujours dix-septième et barragiste.

