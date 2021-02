Anderlecht a officialisé lundi le prêt sans option d'achat de Michel Vlap à l'Arminia Biefeld, 16e de Bundesliga, jusqu'à la fin de la saison.

Acheté pour 8 millions à Heerenveel lors du mercato estival 2019, Vlap a inscrit 10 buts en 23 rencontres la saison dernière. Cette saison, il a été peu utilisé par Vincent Kompany avec onze rencontres disputées et un seul but marqué.

"Michel veut plus de temps de jeu et a lui-même insisté pour une solution temporaire. L'intensité de la Bundesliga pourrait être une bonne étape dans le développement de Michel. Nous nous attendons à ce qu'il nous revienne plus fort la saison prochaine", a précisé le RSCA dans son communiqué. À Bielefeld, le Néerlandais évoluera aux côtés de Nathan De Medina.

