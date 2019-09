Anderlecht empoche le Clasico... et une première victoire

Anderlecht n'avait plus gagné en championnat depuis le... 5 mai. C'était contre le Standard, 2-1, lors de la 7e journée du playoff 2 de la saison passée. La dixième rencontre consécutive sans victoire approchait donc dangereusement. Mais la série noire a été brisée lors du Clasico de dimanche au Lotto Park, qui n'avait encore jamais vu les mauves s'imposer. Un but a suffi. Le premier de sa carrière en Jupiler Pro League, inscrit à la 31e minute par Alexis Saelemaekers, réserviste lors du match d'ouverture contre Ostende (1-2), et qui ne figurait même pas sur la feuille d'arbitre lors des quatre duels suivants. Le jeune Bruxellois (20 ans) ne s'est en outre pas contenté de marquer, mais a signé une remarquable prestation.

© belga