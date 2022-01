Le Comité disciplinaire de la fédération nationale belge de football (URBSFA) a infligé une amende au RSC Anderlecht pour avoir payé une "commission déguisée" à une intermédiaire dans le cadre d'une transaction impliquant un joueur mineur, Mohamed Guindo. La commission de 37.500 euros aurait été maquillée en tant que rémunération pour scouting, comme le rapporte la décision du Comité disciplinaire.

Le club bruxellois écope d'une amende de 15.000 euros dont 10.000 effectifs et 5.000 avec 1 an de sursis. Anderlecht peut encore faire appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Selon le règlement de la FIFA, les clubs ne sont pas autorisés à payer des honoraires aux intermédiaires qui travaillent pour des joueurs mineurs.

Le Comité disciplinaire a relevé plusieurs éléments compromettants, parmi lesquels la mention d'une 'fee Guindo' (indemnité Guindo) dans un paiement du 1er octobre 2020 alors que le joueur était déjà au club depuis 2 ans et en Belgique depuis 5 ans, ne pouvant donc pas être couvert par l'accord de scouting.

Le club affirme avoir été trompé par l'intermédiaire auprès duquel il dit avoir eu l'intention de faire appel à des services de scouting. Le conseil d'administration d'Anderlecht a par ailleurs demandé à ce que la décision et le dossier soient tenus secrets 'en raison de la nature' de celui-ci, mais le Comité a refusé d'accéder à cette requête.

"C'est un contrat qui a été conclu sous la précédente direction sportive (avec Michael Verschueren comme patron, ndlr). La direction actuelle a annulé le contrat lorsque les doutes quant à son contenu sont devenus évidents", a déclaré le club. Le RSCA a aussi souligné être en conflit avec l'autre partie et tente de récupérer les montants.

