Murillo, Magallan et Kouamé ont inscrit les trois buts des Bruxellois.

Anderlecht s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique après sa victoire 3-1 contre Eupen au match retour des demi-finales jeudi au Lotto Park. Amir Murillo (4e), Lisandro Magallan (28e) et Christian Kouamé (46e) ont inscrit les buts bruxellois tandis que Smail Prevljak (9e) avait provisoirement égalisé. L'aller s'était soldé par un partage (2-2).

En finale, les Anderlechtois seront opposés à La Gantoise qui a éliminé le Club de Bruges mercredi soir après son succès 0-3 au stade Jan Breydel (aller: 0-1 pour les Brugeois). Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en finale en 2008, date du dernier succès du RSCA en Coupe de Belgique. Dans un Lotto Park à guichets fermés et sous les yeux de Michel Verschueren, ancien manager du club, Anderlecht n'avait besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score. Oublié par la défense eupenoise, Amir Murillo prolongeait au fond un corner de Lior Refaelov (4e). Malgré ce but rapide, Eupen ne tardait à réagir. Smail Prevljak profitait du laxisme de la défense bruxelloise pour rétablir l'égalité. L'attaquant bosnien décochait une frappe déviée par Lisandro Magallan qui prenait Hendrik Van Crombrugge à contre-pied (9e). Fautif sur le but eupenois, Magallan, qui remplaçait Zeno Debast, blessé, dans le onze, se rachetait peu avant la demi-heure en remettant le Sporting aux commandes. Comme Murillo sur le but d'ouverture, le défenseur argentin était oublié par la défense germanophone sur un corner de Sergio Gomez (28e). Après la pause, il ne fallait que vingt secondes aux Mauves pour se mettre un peu plus à l'abri.

Sur un centre de Refaelov, Christian Kouamé s'envolait plus haut que la défense d'Eupen pour tromper Abdul Nurudeen d'une tête croisée (46e). Malgré dix minutes de flottement où Prevljak ne passait pas loin du 3-2 (49e), les troupes de Vincent Kompany maîtrisaient la seconde période. Majeed Ashimeru et Francis Amuzu s'offraient encore des possibilités d'alourdir la marque mais le marquoir restait bloqué à 3-1 tandis qu'Eupen terminait la rencontre à dix après l'exclusion d'Isaac Nuhu (89e).

Anderlecht se qualifie pour sa première finale de Coupe de Belgique depuis 2015 où il avait été battu 2-1 par le Club de Bruges. La finale aura lieu le samedi 16, le dimanche 17 ou le lundi 18 avril au stade Roi Baudouin à Bruxelles. La date définitive sera connue après consultation entre les clubs qualifiés et les détenteurs des droits TV.

Anderlecht s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique après sa victoire 3-1 contre Eupen au match retour des demi-finales jeudi au Lotto Park. Amir Murillo (4e), Lisandro Magallan (28e) et Christian Kouamé (46e) ont inscrit les buts bruxellois tandis que Smail Prevljak (9e) avait provisoirement égalisé. L'aller s'était soldé par un partage (2-2). En finale, les Anderlechtois seront opposés à La Gantoise qui a éliminé le Club de Bruges mercredi soir après son succès 0-3 au stade Jan Breydel (aller: 0-1 pour les Brugeois). Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en finale en 2008, date du dernier succès du RSCA en Coupe de Belgique. Dans un Lotto Park à guichets fermés et sous les yeux de Michel Verschueren, ancien manager du club, Anderlecht n'avait besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score. Oublié par la défense eupenoise, Amir Murillo prolongeait au fond un corner de Lior Refaelov (4e). Malgré ce but rapide, Eupen ne tardait à réagir. Smail Prevljak profitait du laxisme de la défense bruxelloise pour rétablir l'égalité. L'attaquant bosnien décochait une frappe déviée par Lisandro Magallan qui prenait Hendrik Van Crombrugge à contre-pied (9e). Fautif sur le but eupenois, Magallan, qui remplaçait Zeno Debast, blessé, dans le onze, se rachetait peu avant la demi-heure en remettant le Sporting aux commandes. Comme Murillo sur le but d'ouverture, le défenseur argentin était oublié par la défense germanophone sur un corner de Sergio Gomez (28e). Après la pause, il ne fallait que vingt secondes aux Mauves pour se mettre un peu plus à l'abri. Sur un centre de Refaelov, Christian Kouamé s'envolait plus haut que la défense d'Eupen pour tromper Abdul Nurudeen d'une tête croisée (46e). Malgré dix minutes de flottement où Prevljak ne passait pas loin du 3-2 (49e), les troupes de Vincent Kompany maîtrisaient la seconde période. Majeed Ashimeru et Francis Amuzu s'offraient encore des possibilités d'alourdir la marque mais le marquoir restait bloqué à 3-1 tandis qu'Eupen terminait la rencontre à dix après l'exclusion d'Isaac Nuhu (89e). Anderlecht se qualifie pour sa première finale de Coupe de Belgique depuis 2015 où il avait été battu 2-1 par le Club de Bruges. La finale aura lieu le samedi 16, le dimanche 17 ou le lundi 18 avril au stade Roi Baudouin à Bruxelles. La date définitive sera connue après consultation entre les clubs qualifiés et les détenteurs des droits TV.