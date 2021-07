L'international bosnien n'aura joué que 18 rencontres pour les mauves et aura surtout accumulé les polémiques. Les dirigeants bruxellois se débarrassent ainsi d'un salaire qui pesait bien sur les finances fragilisées du club.

Ognjen Vranjes retourne à l'AEK Athènes, où il est transféré définitivement, a annoncé lundi le RSC Anderlecht.

Le défenseur bosnien, 31 ans, était arrivé à Anderlecht en juillet 2018, en provenance justement de l'AEK. Le club bruxellois l'avait prêté au club grec la saison suivante et à Charleroi lors de la deuxième partie de la dernière saison. Vranjes a disputé 18 rencontres pour Anderlecht.

L'international bosnien (38 caps) a aussi joué par le passé notamment à l'Etoile rouge, à Krasnodar, à Gaziantepsor ou encore au Sporting Gijon. Au cours de ses différents passages à l'AEK, Vranjes a totalisé 87 matchs et 7 buts et remporté un titre de champion.

