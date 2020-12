Après la 18e journée qui se termine jeudi soir avec Malines-Club de Bruges, la Jupiler Pro League reprend déjà vendredi avec la 17e journée et une affiche entre Charleroi et Anderlecht en ouverture vendredi soir. Dimanche, le derby des Flandres entre le Club de Bruges et La Gantoise est au programme

Restant sur un 6 sur 6 après ses succès contre Genk (1-0) et Ostende (2-1), Anderlecht a retrouvé de la confiance avant de se rendre à Charleroi pour une des affiches de la 17e journée de championnat vendredi soir (20h45). À l'instar des Bruxellois, les Carolos, qui restaient sur un 6 sur 27, ont également retrouvé des couleurs après deux victoires à l'extérieur: à Saint-Trond (1-2) et au Cercle de Bruges (3-4).

Samedi, seules deux rencontres seront au programme après les reports d'Ostende-Eupen et Beerschot-Cercle de Bruges sur base du protocole de test au Covid-19. Les Eupenois comptent en effet 17 joueurs testés positifs au coronavirus et le Beerschot en compte 14. À 18h30, Zulte Waregem, en confiance après son succès à l'Antwerp mercredi (0-1), reçoit Saint-Trond, lanterne rouge, qui n'a pas joué en semaine après le report de son match face au Beerschot. À 20h45, Genk, qui a vu son match à Eupen reporté mercredi, voudra se relancer après sa défaite à Anderlecht contre Courtrai qui reste sur un succès face au Standard mercredi.

Dimanche, la journée débutera par le 'Derby des Flandres' entre le Club de Bruges et La Gantoise (13h30). Désormais entraînés par Hein Vanhaezebrouck, les Gantois restent sur deux victoires de rang contre le Standard (2-1) et Waasland-Beveren (3-0). Un regain de forme à confirmer sur la pelouse des Brugeois qui se rendent à Malines jeudi soir pour le compte de la 18e journée (20h45). Les Malinois, de leur côté, se rendent à Oud-Heverlee Louvain dimanche à 16h00

À 18h15, le Standard tentera de mettre un terme à sa spirale négative avec la réception de Mouscron. Les Liégeois, battus mercredi à Courtrai (2-1) restent sur un maigre bilan de 4 sur 18 et courent derrière un succès en championnat depuis le 1er novembre face à Ostende (1-0). Les Hurlus, de leur côté, ont retrouvé de la confiance après un succès face au Beerschot (3-1) et un partage contre OHL (2-2).

La 17e journée se terminera dimanche à 20h45 avec le déplacement de l'Antwerp à Waasland-Beveren.

