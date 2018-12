Anderlecht/Charleroi à l'affiche de la 18e journée, le Standard se rend à Saint-Trond

Battu par Genk (0-1) lors du 'Super Sunday' la semaine passée, Anderlecht (4e, 30 points) n'a d'autre choix que de s'imposer contre Charleroi (6e, 26 points) s'il ne veut pas arriver à la trêve avec un retard trop conséquent sur Genk (38 points). Egalement battus par Saint-Trond la journée précédente, les Bruxellois connaissent un nouveau passage à vide. A l'inverse, Charleroi se présentera au stade Constant Vanden Stock avec le moral gonflé à bloc: les troupes de Felice Mazzu ont intégré le top-6 après une série de trois victoires consécutives. Reste à voir comment Charleroi aura digéré son élimination en Coupe de Belgique contre Genk (1-3) alors qu'Anderlecht, déjà éliminé, n'a pas joué cette semaine. Ce match aura lieu dimanche à 18h00. La veille, à la même heure, Genk aura face à lui Courtrai (9e, 22 points). Depuis la prise de fonction de Vanderhaeghe, les 'Kerels' ont engrangé 6 points sur 6, alors qu'ils restaient sur 4 matchs sans victoire sous Glen De Boeck.

Le FC Bruges ouvre le bal vendredi

La journée s'ouvrira vendredi (20h30) par le déplacement du Club Bruges à Waasland-Beveren (dernier, 11 points). Bruges reste sur une belle victoire face au Standard (3-0). Waasland-Beveren n'a plus gagné depuis le 29 septembre. Samedi (20h00), Mouscron (14e, 13 points) défiera Zulte Waregem (13e, 16 points) avec l'objectif de se donner un peu d'air au classement. Après un début de saison catastrophique, Zulte Waregem a repris des couleurs et vient de prendre 7 points lors des trois dernières journées. Dans le même temps, Lokeren (15e, 11 points), qui partage la dernière place avec Waasland-Beveren, se déplacera à Ostende (12e, 19 points).

Choc entre Saint-Trond et le Standard

A 20h30, place à une rencontre qui risque de peser lourd dans la course aux playoffs: Saint-Trond/Standard. Les 'Canaris' sont en forme: ils ont enchaîné quatre succès de rang et occupent la cinquième place (30 points). Le Standard a de son côté du mal à aligner plusieurs victoires de suite. Désormais septièmes (26 points), les 'Rouches' ne pourront pas perdre de point face à un adversaire direct. Dimanche, à 14h30, l'Antwerp, surprenant troisième (32 points), sera attendu par le Cercle Bruges (10e, 22 points). Le promu restait sur trois victoires consécutives avant de chuter à Charleroi (3-1). La journée s'achèvera (20h00) par le duel entre La Gantoise (8e, 25 points) et Eupen (11e, 19 points).