Mercredi soir, 3 rencontres des 16es de finale de Coupe de Belgique se disputaient en décalage, à partir de 20h45. Les trois clubs de D1A, qui affrontaient tous des adversaires issus des divisions inférieures, ont obtenu leur ticket pour le tour suivant. Parmi eux, Anderlecht a remporté une large victoire à La Louvière, 1-7

Anderlecht a assuré sa qualification en s'imposant sur la pelouse de La Louvière, 1-7. Les Louviérois, actuellement en tête de leur série de D2 amateurs, n'ont pu faire mieux que sauver l'honneur face à des Anderlechtois pragmatiques en première mi-temps. Le Sporting a pris les commandes avec des buts de Zirkzee (0-1, 20e) et Hoedt (0-2, 32e), mais la RAAL a répondu sur un pénalty de Franco (1-2, 35e). Le RSCA n'en a pas pour autant été déstabilisé et a enfoncé le clou avant la mi-temps via Refaelov (1-3, 39e) et sur un nouveau but de Zirkzee (1-4, 45e). La deuxième mi-temps s'est avérée un peu moins prolifique, mais Benito Raman a profité de sa montée au jeu pour y aller de son propre but (1-5, 76e), avant les doublés de Refaelov (1-6, 80e) et de Hoedt (1-7, 90e).

Bruges s'est qualifié sereinement, grâce à une victoire 3-0 contre Deinze, qui occupe le milieu du classement de D1B. Les visiteurs ne se sont pas rendus la tâche facile en écopant d'une carte rouge dès le 19e minute pour Djihad. En deuxième mi-temps, Bruges a déroulé grâce à des buts d'Izquierdo (48e) puis à un doublé de Dost (74e et 77e).

Oud-Heverlee Louvain s'est lui qualifié sur la pelouse du Lierse, pensionnaire de D1B. Kaba avait ouvert le score pour les Louvanistes sur penalty (63e) avant que Liongola n'égalise pour les Lierrois (80e). Six minutes plus tard, Kaba y allait de son doublé pour qualifier OHl (86e).

Anderlecht a assuré sa qualification en s'imposant sur la pelouse de La Louvière, 1-7. Les Louviérois, actuellement en tête de leur série de D2 amateurs, n'ont pu faire mieux que sauver l'honneur face à des Anderlechtois pragmatiques en première mi-temps. Le Sporting a pris les commandes avec des buts de Zirkzee (0-1, 20e) et Hoedt (0-2, 32e), mais la RAAL a répondu sur un pénalty de Franco (1-2, 35e). Le RSCA n'en a pas pour autant été déstabilisé et a enfoncé le clou avant la mi-temps via Refaelov (1-3, 39e) et sur un nouveau but de Zirkzee (1-4, 45e). La deuxième mi-temps s'est avérée un peu moins prolifique, mais Benito Raman a profité de sa montée au jeu pour y aller de son propre but (1-5, 76e), avant les doublés de Refaelov (1-6, 80e) et de Hoedt (1-7, 90e). Bruges s'est qualifié sereinement, grâce à une victoire 3-0 contre Deinze, qui occupe le milieu du classement de D1B. Les visiteurs ne se sont pas rendus la tâche facile en écopant d'une carte rouge dès le 19e minute pour Djihad. En deuxième mi-temps, Bruges a déroulé grâce à des buts d'Izquierdo (48e) puis à un doublé de Dost (74e et 77e). Oud-Heverlee Louvain s'est lui qualifié sur la pelouse du Lierse, pensionnaire de D1B. Kaba avait ouvert le score pour les Louvanistes sur penalty (63e) avant que Liongola n'égalise pour les Lierrois (80e). Six minutes plus tard, Kaba y allait de son doublé pour qualifier OHl (86e).