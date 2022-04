Dimanche soir, Anderlecht a remporté le duel des Sportings face à Charleroi, 4-0, au Parc Astrid. Grâce à cette large victoire et au partage de La Gantoise au Cercle, Anderlecht aura son sort entre ses mains quant à sa qualification pour les playoffs 1, lors de la dernière journée. Charleroi participera aux playoffs 2.

Le RSCA a montré ses intentions dès l'entame de match, assiégeant la surface des Zèbres et multipliant les occasions, parmi lesquelles une tentative de Kouamé bien stoppée par Koffi (10e) et un envoi non cadré de Refaelov, trouvé par un centre de Gomez (13e). Le portier carolo s'est néanmoins saboté en offrant un but tout fait à Kouamé, qui ne s'est pas fait prier pour envoyer l'offrande au fond des filets après une combinaison avec Verschaeren (1-0, 19e). Le métronome anderlechtois a croqué sa frappe sur une occasion 4 étoiles à l'entrée des six mètres (25e), avant que Zirkzee ne mette Koffi à contribution sur une reprise bondissante de l'intérieur de la surface (31e). Les Anderlechtois n'ont cependant pas réussi à enfoncer le clou malgré leur domination, laissant l'espoir aux Carolos de revenir dans la rencontre. De fait, Charleroi est revenu des vestiaires en mettant le pied à l'étrier après avoir subi le jeu au cours des 45 premières minutes. Quelque peu surpris, Anderlecht a néanmoins rapidement réagi en se mobilisant pour punir la témérité carolo et asseoir son autorité. Sur un contre éclair, Kouamé a parfaitement lancé Zirkzee en face à face et l'attaquant néerlandais a remporté son duel d'une pichenette astucieuse (2-0, 62e). Sonnés, les Zèbres n'ont pu qu'être spectateurs de la fin de rencontre et des fulgurances anderlechtoises, entre les tentatives de Murillo (64e) et d'El Hadj (71e) notamment. Amuzu, monté quelques minutes plus tôt, a participé à la victoire mauve en étant à la conclusion d'un superbe centre de Sergio Gomez depuis le flanc gauche (3-0, 79e). Murillo a parachevé l'ensemble de l'oeuvre en convertissant un ballon d'abord repoussé par Hervé Koffi (4-0, 86e), scellant là le score final. Au classement, Anderlecht (61 points) grimpe à la 4e place du classement, devant La Gantoise (59 points) qui a concédé un match nul au Cercle de Bruges (2-2). Le Sporting se déplacera à Courtrai lors de la dernière journée de la phase classique. Charleroi, qui était d'ores et déjà fixé sur son sort, disputera les playoffs 2.

