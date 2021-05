Anderlecht a arraché un partage 2-2 contre l'Antwerp dans les derniers instants de la partie, samedi, lors de la deuxième journée des Champions playoffs.

Dieumerci Mbokani a donné l'avantage aux Anversois à deux reprises (49e, 84e sur penalty). Yari Verschaeren (57e) et Matt Miazga (90e+6) ont permis à Anderlecht de recoller au score. Les deux équipes restent côte à côte au classement avec 31 points.

ordan Lukaku héritait de la plus belle occasion de la première période. Mais, en excellente position, il ne parvenait pas à cadrer (40e).

Dieumerci Mbokani débloquait la situation en début de seconde période. Profitant d'un ballon perdu par Elias Cobbaut, l'avant-centre s'en allait lober le jeune Bart Verbruggen, confirmé dans les buts bruxellois (49e).

Anderlecht réagissait immédiatement. Sur un centre de Jacob Bruun Larsen, Yari Verschaeren reprenait en un temps, trompant Jean Butez (57e).

Mbokani se voyait annuler deux buts après l'intervention du VAR en raison d'un hors-jeu au départ de l'action (62e et 78e).

Entre ces deux actions, Butez sauvait les Anversois en détournant une reprise de Lukas Nmecha après une mauvaise remise de Ritchie De Laet (68e).

L'arbitre Erik Lambrechts accordait un penalty à l'Antwerp pour une faute d'Adrien Trebel sur Buta. Des onze mètres, Mbokani ne tremblait pas, donnant l'avantage à l'Antwerp (84e).

Anderlecht faisait monter le défenseur Matt Miazga en attaque pour l'assaut final. Sa première tête terminait de peu à côté (90e+4). Sa seconde tentative finissait au fond, sauvant un point pour Anderlecht (90e+6).

Au classement, l'Antwerp et Anderlecht se partagent la troisième place avec 31 points, derrière le Club Bruges (39 points) et Genk (34 points).

Dieumerci Mbokani a donné l'avantage aux Anversois à deux reprises (49e, 84e sur penalty). Yari Verschaeren (57e) et Matt Miazga (90e+6) ont permis à Anderlecht de recoller au score. Les deux équipes restent côte à côte au classement avec 31 points.ordan Lukaku héritait de la plus belle occasion de la première période. Mais, en excellente position, il ne parvenait pas à cadrer (40e). Dieumerci Mbokani débloquait la situation en début de seconde période. Profitant d'un ballon perdu par Elias Cobbaut, l'avant-centre s'en allait lober le jeune Bart Verbruggen, confirmé dans les buts bruxellois (49e). Anderlecht réagissait immédiatement. Sur un centre de Jacob Bruun Larsen, Yari Verschaeren reprenait en un temps, trompant Jean Butez (57e). Mbokani se voyait annuler deux buts après l'intervention du VAR en raison d'un hors-jeu au départ de l'action (62e et 78e). Entre ces deux actions, Butez sauvait les Anversois en détournant une reprise de Lukas Nmecha après une mauvaise remise de Ritchie De Laet (68e). L'arbitre Erik Lambrechts accordait un penalty à l'Antwerp pour une faute d'Adrien Trebel sur Buta. Des onze mètres, Mbokani ne tremblait pas, donnant l'avantage à l'Antwerp (84e). Anderlecht faisait monter le défenseur Matt Miazga en attaque pour l'assaut final. Sa première tête terminait de peu à côté (90e+4). Sa seconde tentative finissait au fond, sauvant un point pour Anderlecht (90e+6). Au classement, l'Antwerp et Anderlecht se partagent la troisième place avec 31 points, derrière le Club Bruges (39 points) et Genk (34 points).