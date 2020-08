Anderlecht et Mouscron ont partagé l'enjeu 1-1 dimanche au Lotto Park, pour la première en tant que T1 RSCA de Vincent Kompany, qui a mis un terme à sa carrière de joueur lundi et a remplacé Frankie Vercauteren.

Après une grosse occasion de Badibanga sauvée par Van Crombrugge à la demi-heure (33e), Mouscron se retrouvait réduit à dix après la seconde jaunes de Bocat à la 39e minute. Anderlecht dominait mais ne trouvait pas le chemin des filets, malgré les tentatives de Zulj (45e+4) et Trebel (49e).

Le but tombait peu après l'heure de jeu, après un penalty sifflé pour une faute sur Tau. Dimata se chargeait de botter le penalty et ouvrait le score en prenant Koffi à contre-pied (1-0, 63e). Le Sporting continuait de dominer dans la dernière demi-heure mais ne parvenait pas à faire le break, le but de Colassin étant annulé pour hors-jeu à la 90e minute.

On pensait toutefois le club bruxellois lancé vers une deuxième victoire d'affilée après le succès face à Saint-Trond mais dans le temps additionnel (90e+3), Gnohere trompait Van Combrugge de la tête et arrachait le point de l'égalisation. Après deux nuls et une victoire, Anderlecht pointe au 5e rang avec 5 points, tandis que Mouscron est 14e avec 2 unités. La 3e journée de championnat se terminera lundi avec Saint-Trond - Ostende.

