Réduit à neuf en fin de match après les exclusions d'Amir Murillo (70e) et de Majeed Ashimeru (90e+7), Anderlecht a arraché le partage 2-2 face à OH Louvain grâce à un doublé de Joshua Zirkzee (40e, 90e+4).

Les Louvanistes, qui avaient pris les devants par Sory Kaba (6e) et Mathieu Maertens (15e), ont manqué l'occasion d'arracher leur première victoire en déplacement en raison d'un penalty manqué par Kaba tout en fin de match (90e+7). Au classement, Anderlecht est 6e avec 21 points et OHL 14e avec 14 points.

Par rapport à l'équipe victorieuse du Beerschot, Vincent Kompany a finalement effectué un seul changement, Zirkzee prenant la place de Kouamé, victime d'une contracture. Après le succès à Saint-Trond, coach Marc Brys a laissé Schrijvers et Mandela Keita dans son onze de départ, laissant Kristiyan Malinov et Alexis de Sart sur le banc.

Au coup d'envoi, les Louvanistes étaient les plus chauds et Musa Tamari a obligé Hendrik Van Crombrugge à sauver les meubles (3e). Le capitaine anderlechtois a été moins heureux sur un centre de la droite de Dimitri Mercier repris par Kaba qui, oublié par Taylor Harwood-Bellis, a inscrit son sixième but (6e, 0-1). OHL était en pleine réussite et laissé seul, Maertens a doublé la marque (15e, 0-2).

Alors qu'il se cherchait, Anderlecht a alerté Rafael Romo sur un centre dans le paquet de Sergio Gómez (27e). Après avoir remporté un duel face à Benito Raman (34e), le gardien vénézuélien s'est incliné sur un tir de Zirkzee dévié par Schrijers (40e, 1-2). Les Mauves ont alors commencé à remporter plus de duels mais se sont heurtés à Romo. Le gardien louvaniste a dévié en corner un envoi à bout portant de Raman (42e) et est intervenu devant Yari Verschaeren, qui avait réalisé un superbe contrôle orienté pour se mettre en position de frappe (45e).

Au retour des vestiaires, les Anderlechtois se sont montrés encore plus décidés. Ils pensaient même avoir égalisé par Wesley Hoedt mais le VAR a averti l'arbitre d'une faute préalable du Néerlandais sur Keita (69e). Pas toujours précis, les visités ont commencé à s'énerver et les choses se sont compliquées quand l'arbitre a exclu Murillo pour un coup de coude sur Sébastien Dewaest (70e). La fin de rencontre allait être animée avec l'égalisation de Zirkzee sur le rebond d'un centre de Francis Amuzu mal renvoyé par Romo (90e+4, 2-2). Mais aussi par l'exclusion d'Ashimeru, coupable d'un arrêt de la main sur un tir louvaniste (90e+5). Carte rouge et penalty de Kaba arrêté par Van Crombrugge, qui a choisi le bon côté (90e+7).

