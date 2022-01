Le joueur quitte le PSV Eindhoven et s'engage pour une saison avec option avec la lanterne rouge de la D1A.

Dante Rigo quitte le PSV Eindhoven pour le Beerschot, où il a signé un contrat d'un an avec option pour une saison de plus, a annoncé mardi le club anversois, lanterne rouge de la D1A.

Le milieu belge de 23 ans avait rejoint les équipes de jeunes du PSV en 2007, en provenance du Lierse. Il a débuté en équipe première du club néerlandais en 2017 et avait été prêté au Sparta Rotterdam et à ADO La Haye ces deux dernières saisons. Rigo, passé par toutes les équipes nationales de jeunes des U15 aux Diablotins, a disputé plus de 100 matches en D1 et D2 néerlandaises. Il va rejoindre le groupe des Rats, actuellement en stage en Espagne.

Le Beerschot est bien mal engagé en D1A. Le club du Kiel est lanterne rouge avec 9 points en 20 matches, et accuse un retard de 10 points sur l'avant-dernier, Seraing. Les Anversois se rendront à Genk le dimanche 16 janvier en clôture de la 22e journée de championnat.

