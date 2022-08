L'attaquant tanzanien appartient à Fenerbahçe et sera loué au club dans lequel il était devenu champion de Belgique en 2019. La saison passée, il défendait les couleurs de l'Antwerp. Wellenreuther va lui retrouver la Eeredivisie d'où il était arrivé en provenance de Willem II. Vivra-t-il une renaissance à la Cyriel Dessers du côté du Kuip ?

Le Racing Genk a annoncé mardi le retour d'Ally Samatta, 4e meilleur buteur de son histoire. L'attaquant tanzanien de 29 ans a été prêté jusqu'en fin de saison, avec option d'achat, par les Turcs de Fenerbahce.

C'est à Genk que Samatta a découvert l'Europe. Arrivé du club congolais du TP Mazembe en janvier 2016, il a porté les couleurs du Racing jusqu'en janvier 2020, compilant 76 buts et 20 assists en l'espace de 191 matches. Il a ensuite pris la direction d'Aston Villa mais l'attaquant n'a pas percé en Premier League, avec 2 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues.

Les Villans l'ont envoyé en prêt à Fenerbahce en septembre 2020 avant de l'acquérir définitivement un peu moins d'un an après. Le schéma s'est répété à Istanbul. En effet, l'international tanzanien à 68 reprises (22 buts) a été cédé sur base locative à l'Antwerp la saison dernière.

Avec le Great Old, Samatta a marqué 9 buts et délivré 5 passes en 39 matches. Ce nouveau prêt, à Genk, assorti d'une option d'achat, permet à Samatta de retrouver le club où il a brillé pendant quatre ans. Il avait notamment marqué 23 buts en 38 matches de championnat lors du titre genkois acquis en 2019. Avec 76 roses pour le Racing, Samatta pourrait bientôt dépasser Wesley Sonck (80) au classement des meilleurs buteurs du club.

Branko Strupar (106) et Jelle Vossen (105) occupent les deux premières places de ce classement.

Genk, qui s'est imposé 1-4 à Zulte Waregem dimanche, occupe la deuxième place de D1 avec un bilan de 9 points sur 12. Samedi, l'équipe de Wouter Vrancken accueillera le Cercle de Bruges (15e, 4 pts).

Wellenreuther espère retrouver des couleurs à Feyenoord comme Cyriel Dessers

Le gardien allemand Timon Wellenreuther a été prêté par le RSC Anderlecht à Feyenoord, a annoncé le club bruxellois mardi. Les Néerlandais, troisièmes d'Eredivisie la saison dernière, détiennent également une option d'achat.

Arrivé de Willem II en juillet 2020, Wellenreuther avait disputé 27 rencontres avec le Sporting bruxellois lors de l'exercice 2020-2021. Le portier était retourné, en prêt, dans son club la saison dernière.

𝐖ilkommen, Timon 𝐖ellenreuther! 🇩🇪 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 16, 2022

Wellenreuther a été formé au Karlsruher SC et à Schalke 04, où il a fait ses débuts tant en Bundesliga qu'en Ligue des Champions à l'âge de 19 ans. Après un prêt en Espagne, au Real Deportivo Mallorca (2015-2016), il avait rejoint en 2017 les rangs de Willem II, où il a joué 77 matches toutes compétitions confondues en trois saisons.

Timon Wellenreuther lors de son prêt à Willem II la saison dernière. © iStock

Le Racing Genk a annoncé mardi le retour d'Ally Samatta, 4e meilleur buteur de son histoire. L'attaquant tanzanien de 29 ans a été prêté jusqu'en fin de saison, avec option d'achat, par les Turcs de Fenerbahce. C'est à Genk que Samatta a découvert l'Europe. Arrivé du club congolais du TP Mazembe en janvier 2016, il a porté les couleurs du Racing jusqu'en janvier 2020, compilant 76 buts et 20 assists en l'espace de 191 matches. Il a ensuite pris la direction d'Aston Villa mais l'attaquant n'a pas percé en Premier League, avec 2 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Les Villans l'ont envoyé en prêt à Fenerbahce en septembre 2020 avant de l'acquérir définitivement un peu moins d'un an après. Le schéma s'est répété à Istanbul. En effet, l'international tanzanien à 68 reprises (22 buts) a été cédé sur base locative à l'Antwerp la saison dernière. Avec le Great Old, Samatta a marqué 9 buts et délivré 5 passes en 39 matches. Ce nouveau prêt, à Genk, assorti d'une option d'achat, permet à Samatta de retrouver le club où il a brillé pendant quatre ans. Il avait notamment marqué 23 buts en 38 matches de championnat lors du titre genkois acquis en 2019. Avec 76 roses pour le Racing, Samatta pourrait bientôt dépasser Wesley Sonck (80) au classement des meilleurs buteurs du club. Branko Strupar (106) et Jelle Vossen (105) occupent les deux premières places de ce classement. Genk, qui s'est imposé 1-4 à Zulte Waregem dimanche, occupe la deuxième place de D1 avec un bilan de 9 points sur 12. Samedi, l'équipe de Wouter Vrancken accueillera le Cercle de Bruges (15e, 4 pts). Le gardien allemand Timon Wellenreuther a été prêté par le RSC Anderlecht à Feyenoord, a annoncé le club bruxellois mardi. Les Néerlandais, troisièmes d'Eredivisie la saison dernière, détiennent également une option d'achat. Arrivé de Willem II en juillet 2020, Wellenreuther avait disputé 27 rencontres avec le Sporting bruxellois lors de l'exercice 2020-2021. Le portier était retourné, en prêt, dans son club la saison dernière. Wellenreuther a été formé au Karlsruher SC et à Schalke 04, où il a fait ses débuts tant en Bundesliga qu'en Ligue des Champions à l'âge de 19 ans. Après un prêt en Espagne, au Real Deportivo Mallorca (2015-2016), il avait rejoint en 2017 les rangs de Willem II, où il a joué 77 matches toutes compétitions confondues en trois saisons.