Le Club de Bruges a trouvé le successeur de Philippe Clement, parti à Monaco, en annonçant l'arrivée du Néerlandais Alfred Schreuder, ont confirmé les champions de Belgique en titre lundi. Il a signé un contrat à durée indéterminée avec les Blauw & Zwart.

Schreuder, 49 ans, était sans club depuis son limogeage du FC Barcelone, où il était l'adjoint de Ronald Koeman, en octobre dernier. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2009 comme adjoint au Vitesse Arnhem puis à Twente où il a notamment secondé Michel Preud'homme lors de la saison 2010-2011. En 2014, il est devenu entraîneur principal à Twente mais a été remercié au début de la saison 2015-2016.

Le Néerlandais a ensuite rebondi en Allemagne en tant qu'adjoint d'Huub Stevens puis de Julian Nagelsmann à Hoffenheim (2015-2018) avant de retourner aux Pays-Bas comme adjoint d'Erik ten Hag à l'Ajax lors de la saison 2018-2019 au cours de laquelle le club atteindra les demi-finales de la Ligue des Champions. Au début de la saison 2019-2020, il est retourné à Hoffenheim comme entraîneur principal mais a été remercié au terme de la saison.

À Bruges, le Néerlandais aura la lourde tâche de succéder à Philippe Clement, parti à Monaco pour remplacer Niko Kovac. Au terme de ses deux saisons complètes dans la Venise du Nord, Clement avait mené les Brugeois à deux titres de champion de Belgique.

Schreuder arrive au Jan Breydel avec deux adjoints, l'Autrichien Danijel Zenkovic, 34 ans, et l'entraîneur des gardiens néerlandais de 55 ans Carlo L'Ami. Ils ont également signé des contrats à durée indéterminée et complètent le staff technique brugeois où figurent Carl Hoefkens et Gertjan De Mets ainsi que les préparateurs physiques Eddie Rob et Carl Vandenbussche.

