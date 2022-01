Le technicien allemand, qui fut élu entraîneur de l'année la saison dernière, remplacera Andriy Shevchenko sur le banc du club de Vanheusden. Il sera remplacé sur celui de la côte belge par son adjoint Markus Pfanz. Avant de mettre le cap sur l'Italie son nom avait circulé sur la liste des rumeurs du Standard et du FC Bruges quand ils s'étaient mis en quête d'un nouveau coach.

Alexander Blessin quitte son poste d'entraîneur d'Ostende pour devenir celui du club italien du Genoa, a indiqué le KVO mercredi soir.

Le technicien allemand de 48 ans était arrivé à Ostende en juin 2020, après avoir officié huit ans comme entraîneur des équipes de jeunes du RB Leipzig. Il s'était engagé pour deux saisons, avec option pour une année supplémentaire, mais n'ira pas au bout de son contrat. Le KVO a en effet annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord avec le Genoa, le club de Zinho Vanheusden, qui a payé l'indemnité de départ au club côtier.

A Gênes, où il s'est engagé jusu'en juin 2024, Blessin remplace l'Ukrainien Andriy Shevchenko, limogé samedi, deux mois après son arrivée. Le Ballon d'Or 2004 connaissait au Genoa sa première expérience d'entraîneur de club après avoir dirigé la sélection ukrainienne entre 2016 et 2021. "Tout s'est passé si vite. Cette affaire a été réglée en 24 heures. J'ai encore du mal à y croire", déclare Alexander Blessin, qui s'est déjà envolé pour l'Italie mercredi soir. "Comme le transfert n'avait pas encore été finalisé, je n'ai pas pu dire au revoir physiquement aux joueurs après l'entraînement. Je vais sans doute les contacter. Les supporters vont aussi me manquer. Je ne pouvais pas refuser l'offre du Genoa. C'est un club de tradition en Serie A et on m'a proposé un projet à long terme. C'est une belle étape dans ma carrière mais je serai toujours reconnaissant au KVO de m'avoir donné ma chance. Ma famille et moi nous sommes toujours senti à la maison ici et tout le monde va nous manquer. J'espère pouvoir revenir un jour pour pouvoir dire au revoir comme il se doit". C'est l"adjoint Markus Pflanz qui va assurer l'interim à la tête du club côtier, 15e de la D1A avec 23 points.

Le KVO recevra l'Antwerp vendredi en ouverture de la 23e journée de championnat. Le Genoa, club historique du football italien qui a remporté le premier championnat d'Italie en 1898, est lui actuellement 19e de la Serie A avec 12 points en 22 matches, à six points du premier non relégable, Venise (17e).

