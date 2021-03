L'entraîneur allemand permet à Ostende de rêver du top 4, et en est enfin récompensé.

Invité-surprise des sommets, le KV Ostende est récompensé pour la première fois de la saison, en voyant Alexander Blessin devancer largement Francky Dury et Yves Vanderhaeghe au scrutin de l'entraîneur du mois.

Déjà nommé en septembre, mais alors devancé par Marc Brys, l'Allemand est l'artisan majeur de la symphonie collective livrée chaque semaine par les Côtiers, sortis du mois de février avec un bilan de dix points sur douze et un siège confortable au sein du peloton de tête de la Pro League, grâce à un football très vertical et un pressing d'une intensité rarement vue sur le sol belge.

LE PALMARÈS

Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)

Septembre 2020 : Marc Brys (OH Louvain)

Octobre 2020 : Marc Brys (OH Louvain)

Novembre 2020 : Hernan Losada (Beerschot)

Décembre 2020 : Philippe Clement (Club Bruges)

Janvier 2021 : Philippe Clement (Club Bruges)

Février 2021 : Alexander Blessin (Ostende)

Invité-surprise des sommets, le KV Ostende est récompensé pour la première fois de la saison, en voyant Alexander Blessin devancer largement Francky Dury et Yves Vanderhaeghe au scrutin de l'entraîneur du mois. Déjà nommé en septembre, mais alors devancé par Marc Brys, l'Allemand est l'artisan majeur de la symphonie collective livrée chaque semaine par les Côtiers, sortis du mois de février avec un bilan de dix points sur douze et un siège confortable au sein du peloton de tête de la Pro League, grâce à un football très vertical et un pressing d'une intensité rarement vue sur le sol belge.Août 2020 : Karim Belhocine (Charleroi)Septembre 2020 : Marc Brys (OH Louvain)Octobre 2020 : Marc Brys (OH Louvain)Novembre 2020 : Hernan Losada (Beerschot)Décembre 2020 : Philippe Clement (Club Bruges)Janvier 2021 : Philippe Clement (Club Bruges)Février 2021 : Alexander Blessin (Ostende)