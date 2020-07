Alessandro Cordaro a décidé de revenir pour deux saisons au RAEC Mons, là où tout a commencé pour lui en 2002. Sa mission sera, notamment, d'épauler les jeunes, ont indiqué mercredi les instances du club de football montois qui évolue en D3 ACFF.

Alessandro Cordaro est le premier renfort de poids au RAEC Mons "new look", après la récente annonce du changement de nom du club de football de Mons-Quévy (RAQM) en "RAEC Mons 44". Le médian de 34 ans rejoint ainsi, pour deux saisons, le club montois qui a lancé sa carrière professionnelle. Après son départ du RAEC Mons à l'issue de la saison 2008-09, Cordaro avait officié dans les rangs de Charleroi (2009-2011), Malines (2011- janvier 2015) et de Zulte-Waregem (2015-2018). Il avait ensuite rejoint le club de D1B de Virton (2018-2019) qu'il avait quitté l'été dernier pour le FC Swift Hesperange, au Luxembourg. Il a été un des artisans de la montée du club, champion de D2 la saison dernière, en Division 1 luxembourgeoise.

"Notre objectif est de ramener des anciens joueurs qui ont fièrement porté les couleurs du RAEC Mons", a indiqué le nouveau le Président sportif du RAEC Mons, Frédéric Herpoel. "L'arrivée d'Alessandro Cordaro est un signal fort envoyé à nos supporters. Il a signé pour deux saisons et a déjà pour but de s'investir dans la durée. Il deviendra formateur des jeunes du centre de formation".

Cordaro occupera également un rôle important pour guider les jeunes de l'équipe de D3. "J'avais vraiment envie de revenir dans mon club de coeur", a indiqué Alessandro Cordaro. "Je dois bien avouer que j'ai discuté avec plusieurs clubs, mais j'ai décidé de relever ce défi par amitié pour Frédéric Herpoel."

