Il a signé un contrat "à long terme" avec les Gunners où il portera le numéro 23. Il devient le quatrième transfert sortant de Pro League le plus cher derrière les Anderlechtois Doku et Tielemans et le Standarman Fellaini.

Albert Sambi Lokonga quitte le RSC Anderlecht pour s'engager avec Arsenal en Premier League, ont annoncé les deux clubs lundi. Il a signé un contrat "à long terme" avec les Gunners.

Sambi Lokonga, 21 ans, a été formé au RSC Anderlecht où il a fait ses débuts professionnels le 22 décembre 2017 contre Eupen. Freiné par une rupture des ligaments croisés lors de la saison 2018-2019, le petit frère de Paul-José Mpoku a été relancé par Franky Vercauteren lors de la saison 2019-2020. La saison dernière, il a porté le brassard de capitaine chez les Mauves après la blessure d'Hendrik Van Crombrugge.

UN TRANSFERT DE 21 MILLIONS D'EUROS

Le natif de Verviers a joué 78 rencontres pour les Bruxellois avec trois buts et sept assists au compteur. En mars dernier, il avait été rappelé par Roberto Martinez pour les trois rencontres des Diables Rouges pour les qualifications pour le Mondial 2022 mais n'avait pas joué.

Il faisait également partie de la liste des réserves pour l'Euro 2020. Selon plusieurs médias, Arsenal aurait déboursé 21 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de Sambi Lokonga. Il s'agirait alors du quatrième transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur belge évoluant en Jupiler Pro League après Jérémy Doku (26 millions d'Anderlecht à Rennes), Youri Tielemans (25 millions d'Anderlecht à Monaco) et Marouane Fellaini (21,7 millions du Standard à Everton).

L'avenir s'écrira du côté de Londres pour Albert Sambi Lokonga © iStock

SAMBI: "UN SACRE CHANGEMENT"

"C'est un sacré changement", a commenté le milieu de terrain sur le site des Gunners pour sa première déclaration. "Je joue à Anderlecht depuis dix ans, donc ça va être mon premier grand déménagement dans un autre pays", a confié Lokonga, 21 ans. "C'est un grand pas, mais je suis confiant, car il faut l'être. Dans le monde du football, tu dois avoir confiance en toi, mais je suis impatient de jouer dans ce championnat, j'ai hâte de commencer." Lokonga a été interrogé sur son rôle préféré, 'box to box' ou plus offensif. "Je peux jouer les deux", souligne le milieu de terrain. "Je peux jouer en six et je peux jouer comme 'box to box', mais les gens disent que je suis meilleur en six." Le nouveau 'Gunner' sait que son nouveau club "veut jouer avec beaucoup de jeunes. Je sais qu'Arsenal possède une bonne académie, comme Anderlecht. Il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, donc je pense que pour moi, ça ne changera pas grand-chose."

Sur le site d'Anderlecht, Lokonga, qui a été capitaine des Mauve et Blanc durant la deuxième partie de la saison, a pris congé des supporters. "Je quitte un grand club pour un autre. Je sens de la fierté et un peu de tristesse de quitter le RSCA. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'avez apporté durant toutes ses années. Je suis mauve pour toujours. À vie."

ARTETA: "UN JOUEUR TRES MATURE DANS SES PERFORMANCES"

Son nouvel entraîneur, Mikel Arteta, estime que Lokonga "est un joueur très intelligent, qui a démontré une grande maturité dans ses performances durant son développement." Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Arteta connait bien Vincent Kompany, l'entraîneur d'Anderlecht. "Il parle si bien d'Albert et de l'impact positif qu'il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons. Nous sommes convaincus qu'Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous nous réjouissons d'accueillir un nouveau membre dans notre équipe, avec sa qualité et sa présence."

