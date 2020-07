L'ancien meilleur buteur du championnat n'aura joué que sept matches depuis son retour au KVO.

Le contrat de Joseph Akpala n'a pas été prolongé par le KV Ostende, a confirmé le club côtier de Jupiler Pro League, lundi. L'attaquant nigérian de 33 ans se retrouve désormais sans club.

Akpala a joué à Ostende entre 2015 et 2018 avant d'y revenir en novembre 2019. Entre-temps, il avait effectué un passage à Al Faisaly en Arabie Saoudite. Pour le premier match de son retour, il avait marqué lors de la victoire 3-2 contre Anderlecht. Ensuite, il s'est blessé aux ischios-jambiers et n'a joué que sept matchs pour le KVO.

"Nous remercions 'Joske' pour son implication et son excellente mentalité et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", a précisé le club ostendais.

Le club a également annoncé que le contrat de Hasan Ozkan n'a pas été prolongé. La période d'essai du défenseur Priestley Farquharson est terminée et le joueur quitte donc le club.

